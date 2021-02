Woedende Khloé Kardashian zet fan op zijn plaats: “Hou verdomme je mond!”

CelebritiesKhloé Kardashian (36) heeft zich niet in toom kunnen houden op sociale media. Toen een volger haar vroeg of zij dé reden is waarom de vriendschap tussen Kylie Jenner (23) en diens voormalige beste vriendin Jordyn Woods (23) maar niet wordt hersteld, haalde ze fel uit.

Voor wie niet weet waar het over gaat: Khloé Kardashian ging in 2019 de wereld rond vanwege het overspel van haar vriend Tristan Thompson. De basketballer bedroog Khloé eerder al terwijl ze hoogzwanger was, maar zij besloot om hem toch nog een kans te geven Toen echter aan het licht kwam dat hij haar opnieuw had bedrogen - deze keer met Jordyn Woods, de beste vriendin van halfzus Kylie Jenner - barstte de bom. Khloé en Tristan gingen uit elkaar en Jordyn, die inwoonde bij Kylie, werd prompt aan de deur gezet en uitgespuwd door de familie.

“Ik moest emotioneel zeer, zeer sterk staan in deze situatie”, reageerde Khloé toen in tranen. “Hoeveel mensen ons ook kunnen pijn doen, ik weet ook dat het ons beter kan maken. En als ik zo iemand kan zijn, dan weet ik dat ik sterk genoeg ben. Het is alleen klote dat het zo publiekelijk moest gebeuren. Niemand begrijpt dat ik niet gewoon een tv-show ben. Dit is mijn leven en het breekt mijn ziel. En het is al zoveel keren gebeurd.”

In woede uitgebarsten

Inmiddels hebben haar tranen plaats gemaakt voor woede, zo mag wel blijken op sociale media. Op Instagram barstte ze uit tegen een nieuwsgierige fan die vroeg: “Is het Kylie Jenner toegestaan om weer bevriend te zijn met Jordyn?” Khloé reageerde meteen hevig: “Ik ben er zo klaar mee dat mensen denken dat ík bepaal met wie mijn zusje mag omgaan”, klonk het kwaad. “Ik heb haar nog nooit, maar dan ook echt nooit gezegd wat ze moet doen of juist niet moet doen. Ze is een volwassen vrouw die haar eigen beslissingen kan maken. Ik steun haar in alles dat ze doet en houd onvoorwaardelijk van haar.”

“Ook al zou ze omgaan met mensen die niet per se mijn vrienden zijn, dan houd ik nog steeds evenveel van haar en heb ik groot respect voor alles wat ze doet”, vervolgde Khloé, die ook nog één finale boodschap had: “Ik draag geen haat in mijn hart, dus rot lekker op. Als je niet weet waar je het over hebt, hou dan verdomme je mond!”