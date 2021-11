“Woedende Britney Spears weigert om haar moeder Lynne te zien”

CelebritiesBritney Spears (39) heeft geen zin om haar moeder Lynne Spears (66) te zien. Zelfs niet nadat deze laatste van Louisiana naar Los Angeles is gevlogen om het weer goed te maken met haar dochter. “Ze is woedend op haar”, klinkt het bij het Amerikaanse Page Six.

Eerder deze week raakte het nieuws bekend dat Britney Spears van plan is om haar vader aan te klagen voor misbruik en ook haar moeder moet zo direct niet op een verzoening hopen. Toen Lynne Spears van Louisiana naar Los Angeles vloog om haar dochter op te zoeken, weigerde Britney namelijk om haar binnen te laten.

Volgens verschillende bronnen is de popzangeres van mening dat haar moeder haar leven verpest heeft door in te stemmen met de hele curatele. “Enkele weken voor het einde van de bewindvoering is Lynne naar Los Angeles gevlogen om het bij te leggen met haar dochter”, aldus een bron aan het Amerikaanse Page Six. Alleen zat Britney duidelijk niet te wachten op een bezoekje van haar moeder. “Britney heeft haar zelfs niet binnengelaten in haar huis. Zo kwaad is ze op haar. Lynne heeft op verschillende dagen geprobeerd om langs te komen, maar Britney moest er niet van weten.”

Juridische kosten

Dat Britney Spears en haar moeder Lynne Spears het niet goed met elkaar kunnen vinden, is wel al langer geweten. Eerder beschuldigde de zangeres haar moeder al van verraad op sociale media. “Mijn vader Jamie Spears is dan wel met de curatele begonnen, maar het is mijn moeder die hem het idee gegeven heeft.” Daarnaast had de popster ook nog het volgende te zeggen: “Ze heeft in het geheim mijn leven verpest. Dus doe niet alsof je geen idee hebt wat er gaande is, want je weet heel goed wat je gedaan hebt.”

Om het allemaal nog erger te maken diende Lynne Spears eerder deze maand nog een petitie in bij de rechtbank. De moeder van de zangeres vraagt in de gerechtsdocumenten om zo’n 650.000 dollar aan juridische kosten te betalen. Volgens Lynne is het aan haar dochter Britney om de kosten te betalen omdat haar advocaten geholpen hebben om de popzangeres haar vrijheid terug te geven.

LEES OOK: