Winona Ryder was aan lager wal geraakt, maar toen kwam ‘Stranger Things’: “Pijnlijk dat ze het ‘mijn comeback’ noemen”

Ze was enkele jaren diep weggezakt, maar nu is ze ‘running up that road, running up that hill’, dankzij haar glansrol in ‘Stranger Things’. In het Netflixprogramma speelt ze Joyce Byers, de moeder van hoofdpersonage Will. Sinds de première van de reeks in 2016 heeft Winona zich weer op de kaart gezet in Hollywood. Dit jaar kreeg haar populariteit echter een extra boost, gezien het vierde seizoen van de reeks onverwacht goed scoort op de streamingzender. Fragmenten uit de serie gaan viraal op sociale media zoals TikTok, en plots is ze zelfs ook bij een erg jong publiek bekend. Een heus tweede leven voor haar carrière. In afwachting van de laatste twee afleveringen van het seizoen, die vanaf morgen op het platform te bekijken zijn, wordt de cast uitgenodigd voor de chiqueste feestjes en de meest prestigieuze talkshows. “Ik had dat niet meer verwacht op mijn 50ste”, zegt Winona verrast. “Ik ben Netflix wel dankbaar, want eerlijk gezegd was ik me al aan het voorbereiden op mijn pensioen.”