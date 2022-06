Winona Ryder doet moedige bekentenis over relatie met Johnny Depp: “Ik zorgde niet voor mezelf”

Winona doet de bekentenis in ‘Harper’s Bazaar’. De periode na haar breuk met Johnny schonk ze naar eigen zeggen te weinig aandacht aan haar eigen mentale gezondheid. De actrice vergeleek de periode zelfs met haar personage Susanna Kaysen in ‘Girl Interrupted’. In die film spendeerde ze achttien maanden in een psychiatrisch ziekenhuis na een zelfmoordpoging. Gelukkig kon Winona in die tijd rekenen op haar goede vriendin en ‘Age of Innocence’-collega Michelle Pfeiffer. “Ik heb er nooit over gepraat. Dat is een heel privaat deel van mezelf. Ik heb een speciaal plekje in mijn hart voor die periode.”