Wim Helsen: “In mijn hoofd heb ik nog ruziegemaakt met mijn overleden vader”

Celebrities Vriend van Britney Spears praat over zijn relatie met de zangeres: “Ik wil graag een jonge papa zijn”

7:13 Britney Spears (39) en Sam Asghari (27) hebben elkaar in 2016 leren kennen en het koppel is dus ook al enkele jaren samen. In een interview met Forbes vertelde Asghari wat meer over hij hoe de zangeres leren kennen heeft en over hun relatie.