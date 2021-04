Willow Smith open over keuze voor polyamorie: “Huisje, boompje, beestje werkt niet voor iedereen”

Samen met haar mama Jada en haar oma Adrienne heeft Willow Smith een eigen talkshow, Red Table Talk. De drie vrouwen gaan daarin geen enkel onderwerp uit de weg. In de meest recente aflevering was polyamorie onderwerp van gesprek, een levenswijze waarin er ruimte is voor meerdere romantische relaties tegelijkertijd. Willow, die net als haar ouders actrice is, vertelde dat zij daarvoor gekozen heeft. “Ik heb het gevoel dat het belangrijkste bij polyamorie is dat je de vrijheid hebt om een stijl van relaties te kiezen die voor jou werkt. Dat je niet gewoon monogamie kiest omdat iedereen rondom jou zegt dat dat het beste is om te doen. Ik heb ook research gedaan over polyamorie en daaruit blijkt dat een van de belangrijkste redenen waarom monogame relaties of huwelijken uit elkaar spatten, ontrouw is. Daarbij is het ook verkeerd omdat je van jongs af aan het ideaalbeeld krijgt voorgeschoteld van huisje, boompje, beestje. Want dat werkt nou eenmaal niet voor iedereen,” aldus Willow.