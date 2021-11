Will Smith ziek van ‘te veel seks’ nadat hij beroemd werd

CelebritiesIn zijn nieuwe memoires ‘Will’ vertelt acteur Will Smith (53) dat hij fysiek ziek werd door 'te veel’ seks te hebben in een poging om zijn eerste relatiebreuk te verwerken. De acteur zei dat hij op dat moment dacht dat heel veel seks de beste manier was om zich door de breuk met zijn jeugdliefde Melanie Parker te worstelen, maar dat die oplossing alles alleen maar erger maakte.

De ‘Fresh Prince’-ster is in zijn nieuwe boek erg openhartig over zijn vroegere jaren. Hij heeft het onder andere over de emotionele leegte die hij probeerde te vullen door van vrouw naar vrouw te gaan, en dat aan een stevig tempo. Maar uiteindelijk voelde hij zich een stuk slechter toen zijn wanhopige zoektocht naar genegenheid verkeerd uitdraaide: “Tot op dat punt in mijn leven, had ik slechts met één andere vrouw die niet Melanie was seks gehad”, legt hij uit, “maar in de maanden na onze breuk ging ik volledig los."

“Er bestaat helaas geen medicijn tegen liefdesverdriet, en daarom nam ik mijn toevlucht tot betekenisloze seks met Jan en alleman”, vertelt de acteur. “Ik had seks met zoveel vrouwen, maar het voelde zo onaangenaam tot in het diepst van mijn ziel dat ik een stressreactie ontwikkelde wanneer ik een orgasme kreeg. Ik moest er soms zelfs van overgeven. Bij elke vrouw hoopte ik dat zij ‘de ware’ zou zijn en alle pijn zou wegnemen. Maar elke keer zat ik daar kokhalzend en ellendig. En de blik in de ogen van die vrouwen toen ze mij zo zagen, maakte mijn lijdensweg alleen nog erger.”

Het was zeker niet de enige bekentenis die uit het boek kwam. Zo gaf Will ook toe dat hij worstelde met de relatie van zijn vrouw Jada Pinkett Smith (50) met Tupac Shakur en dat hij “gekweld werd door hun connectie”. De Hollywoodster zei dat de vriendschap tussen haar en de overleden rapper hem onzeker maakte en tot problemen leidde in hun relatie: “Hoewel ze nooit intiem waren, is hun liefde voor elkaar legendarisch. In het begin van onze relatie was ik zo onzeker door hun band. Hij was Tupac en ik was gewoon ik.”

LEES OOK