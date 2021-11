Will Smith probeerde de hallucinogene drank Ayahuasca al maar liefst twaalf keer uit

Will Smith was op retraite in Peru om zijn huwelijksproblemen met zijn vrouw Jada Pinkett Smith op te lossen. De Amerikaanse acteur verbleef er in totaal twee weken en mocht gedurende deze periode met niemand praten. Gedurende deze twee weken heeft Smith maar liefst twaalf keer de psychedelische drug Ayahuasca gedronken. Ayahuasca is een soort van thee uit de Amazone die bestaat uit twee ingrediënten: bladeren van een struik die DMT bevat en delen van een slingerplant die MAO-remmers bevat. Van het drankje ga je onder meer hallucineren. Daarnaast is er ook sprake van een sterke lichamelijke reactie. Zo kunnen oude herinneringen opnieuw naar boven komen. Een bijkomend effect is dat je bepaalde gedachten of emoties anders gaat ervaren.

Legaal

Het effect van de thee duurt ongeveer zo’n zes tot tien uur. Normaal gezien is er ook steeds een sjamaan aanwezig om toezicht te houden tijdens het ritueel. In bepaalde landen in Zuid-Amerika is het consumeren van het drankje ook volkomen legaal. Will Smith nam de beslissing om de thee te drinken tijdens zijn huwelijkscrisis met zijn echtgenote Jada. In augustus 2020 onthulde deze laatste dat ze ‘een affaire’ had met August Alsina en dat gedurende vier jaar. “Het gaat erom dat je die tevredenheid in jezelf kunt vinden - niet met externe prikkels”, aldus de acteur in zijn interview met Oprah Winfrey.

In zijn interview met GQ vertelde de ‘Bad Boys’-acteur eerder al over zijn ervaringen met de hallucinogene drank Ayahuasca. Toe gaf hij toe dat hij de thee al verschillende keren geprobeerd had en dat terwijl hij amper drinkt en zelfs nog nooit wiet gerookt heeft.

