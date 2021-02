Will Smith presenteert nieuwe politieke docu op Netflix: “We leven in ongekende tijden”

‘Amend: The Fight For America’, gaat het veertiende amendement van de Amerikaanse grondwet - die in 1868 vrijheid en gelijke bescherming voor alle personen beloofde - verder uitdiepen. “We leven in ongekende tijden op dit moment als samenleving, als land en als familie”, schrijft Will Smith bij de video op zijn Instagram. “Als Amerikanen streven we naar een perfecte unie waarin er plaats is voor gerechtigheid en gelijkheid voor iedereen. Het 14de amendement van onze grondwet is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We hopen dat we met deze serie een boodschap van verbondenheid kunnen brengen die Amerika ons ooit heeft beloofd. Zo kunnen we onze verschillende ervaringen en elkaar beter begrijpen.”