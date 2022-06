Will Smith plant zijn comeback na Oscar-heisa: “Mensen zijn het al vergeten”

Hoewel Will Smith de komende tien jaar niet op de gastenlijst van de Oscars staat, verschijnt hij binnenkort misschien wel in ‘I Am Legend 2'. Dat zegt een bron aan ‘The US Sun’. Volgens die persoon werd er nog niets officieel gemaakt, maar het script bevat wel Smiths personage. In de eerste film van 2007 kroop de acteur al in de huid van het hoofdpersonage Robert Neville. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat de producers Will nu willen schrappen uit de ‘I Am Legend’-films.

De insider is er trouwens van overtuigd dat de heisa rond Will Smith in de vergetelheid gaat. “De wereld gaat verder. De voorbije weken was iedereen weer met iets anders bezig, bijvoorbeeld de ‘Depp vs. Heard’-zaak. Dat speelt in het voordeel van Will Smith”, meent de bron. Of Will verschijnt in de sequel van ‘I Am Legend’, zullen we naar schatting eind dit jaar of begin 2023 zien.