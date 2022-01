Will Smith openhartig over moeilijke jeugd: “Ik keek toe hoe m’n vader m'n moeder sloeg. Ik zag dat ze bloed spuugde”

Celebrities Arnold Schwarzen­eg­ger betrokken bij ‘spectacu­lair’ au­to-ongeval

Acteur en oud-gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger (74) is vrijdagavond in Los Angeles betrokken geraakt bij een ‘spectaculair’ auto-ongeluk. Op foto’s bij TMZ is te zien hoe zijn reusachtige zwarte SUV bovenop de motorkap van een Toyata Prius tot stilstand is gekomen. Volgens ooggetuigen leek het ongeval wel op “een scène uit een actiefilm.”

