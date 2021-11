Will Smith legt zijn ziel bloot in alles onthullende memoires: “Even overwoog ik om mijn vader te vermoorden”

Celebrities“Toen ik negen jaar oud was, zag ik hoe hij mijn moeder bewusteloos sloeg.” Het is slechts één van de opvallende uitspraken die Will Smith doet in zijn gelijknamige memoires ‘Will’. Zijn vader William Carroll Smith Sr. was grotendeels verantwoordelijk voor de traumatische jeugd van zijn zoon, maar toch draagt de Fresh Prince of Bel-Air de relatie met zijn vader hoog in het vaandel. “De man die jaren aan een stuk zijn familie terroriseerde, was de man die elke avond eten op tafel zette.” Het voorbeeld bij uitstek dat de grens tussen haat en liefde héél klein kan zijn. Maar er is nog meer, want voor het eerst in zijn leven legt de 53-jarige acteur al zijn kaarten op tafel. “Het is tijd om de waarheid te vertellen. Mensen mogen het weten.”