Will Smith in tranen wanneer ‘Fresh Prince’-collega Janet Hubert vertelt over z’n wangedrag op de set: “Ik weet het, ik was niet vriendelijk”

CelebritiesDat Will Smith (52) en Janet Hubert (64) na 27 jaar hun ruzie hebben bijgelegd tijdens ‘The Fresh Prince of Bel-Air’-reünie kon je al lezen op onze site . In een bijzondere aflevering van de Facebook Watch-reeks ‘Red Table Talk’ gingen de twee ex-collega’s vrijdagavond nog dieper in op hun vete. Wanneer Janet vertelde hoe verschrikkelijk Will was op de set van de sitcom, kon de acteur het niet droog houden.

“Hij was jong, had veel macht en z'n gedrag liep compleet uit de hand”, vertelde Janet, die in de eerste drie seizoenen ‘Aunt Viv’ speelde in de sitcom. “Ik verwachtte professioneel gedrag op de set. Ik had daar ook nood aan. Maar helaas ontbrak dat. Er gingen geruchten rond dat ik arrogant en moeilijk was en de ster van de show wou zijn. Maar het enige wat ik vroeg, was respect. Ik was namelijk de oudste persoon op die set. Uiteindelijk werd ik uit de show verbannen. Ze zeiden me dat dat door jou kwam, Will. Omdat ik niet met je grapjes lachte. Ik moest in m’n loge blijven tijdens opnames. Ik raakte verbitterd en praatte met niemand meer. Het was een verschrikkelijke periode. Soms zat ik een hele nacht doelloos in m’n auto. Ik wou niet gaan werken en ik wou niet naar huis.”

Toen Janet vertelde over de vele haatreacties die ze kreeg, kon Will het niet droog houden. “Iemand gooide een koekje in het gezicht van m'n zoon en zei: ‘Je moeder is een trut!’. Ik werd ook uitgescholden. Mensen vroegen me op Instagram waarom ik niet dood was. ‘We houden van Will, sterf gewoon’, kreeg ik te lezen. Het was hard. Will was de grote ster. Ik was gewoon een zwarte trut.”

Slechte deal

Will gaf toe dat hij zich niet altijd netjes gedroeg op de set. “Ik had weinig aandacht voor gevoeligheden. En ik was ook gewoon niet vriendelijk. Het klopt bovendien dat je rol gereduceerd werd door toedoen van mij.”

Janet legde verder uit dat de makers van de show besloten om haar salaris na het derde seizoen te verlagen: “Ze boden me een erg slechte deal aan.” Het was geen officieel ontslag, maar de actrice had het gevoel dat ze niet anders kon dan het aanbod te weigeren. Will gaf toe dat hij hier niet van op de hoogte was.

Na afloop van het gesprek besloten de twee om de strijdbijl definitief te begraven. En daar hoorde uiteraard een knuffel bij.