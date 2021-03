Will Smith heeft politieke ambities: “Ik wil mezelf nuttig maken”

CelebritiesTwee weken gelede bracht Netflix de documentaire serie ‘Amend: The Fight For America’ uit die door niemand minder dan Will Smith gepresenteerd wordt. De 52-jarige acteur, die ook mee producete, heeft naar eigen zeggen nog geen concrete politieke plannen, maar sluit die ook niet uit. “Ik zal zeker m’n deel doen.”

‘Amend: The Fight For America’, diept het veertiende amendement van de Amerikaanse grondwet - die in 1868 vrijheid en gelijke bescherming voor alle personen beloofde - verder uit. “We leven in ongekende tijden op dit moment als samenleving, als land en als familie”, schrijft Will Smith bij de video op zijn Instagram. “Als Amerikanen streven we naar een perfecte unie waarin er plaats is voor gerechtigheid en gelijkheid voor iedereen. Het 14de amendement van onze grondwet is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We hopen dat we met deze serie een boodschap van verbondenheid kunnen brengen die Amerika ons ooit heeft beloofd. Zo kunnen we onze verschillende ervaringen en elkaar beter begrijpen.”

Politiek engagement

Smith heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij politiek geëngageerd is. “Als ik naar het politieke landschap kijk, denk ik dat mijn toekomst daar wel eens zou kunnen liggen”, zei de acteur reeds in een podcast. “Ze hebben me misschien wel nodig daar. Ik wil mezelf nuttig maken.”

Tijdens ‘Pod Save America’, een podcast met acteur en regisseur Jon Favreau zei Smith recent over de Black Lives Matter-beweging: “Het heeft heel wat Amerikanen aan het denken gezet. Ik ben hoopvol. Ik geloof dat mensen elkaar kunnen begrijpen en dat iedereen in harmonie kan samenleven. Ik zal zeker m’n deel doen. Of dat nu artistiek blijft of ooit uitbreidt tot een carrière in de politieke arena.”

De kans dat Will Smith het tijdens de volgende presidentsverkiezingen zal opnemen tegen Kanye West zal dus eerder klein zijn. De rapper was een van de kandidaten tijdens de voorbije verkiezingen, maar dat was geen groot succes. Kanye had wel meteen aangekondigd om zich opnieuw kandidaat te stellen in 2024.

Lees meer onder de post.

In de zes uur durende docuserie komen ook een aantal beroemdheden aan bod, waaronder Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L.Jackson, Pedro Pascal, Yara Shahidi, Frederick Douglass, Dr. Martin Luther King Jr., Ruth Bader Ginsburg en Andrew Johnson. Ook verschillende opinieleiders en experts geven hun visie.

