Will Smith heeft open relatie en droomt van ‘harem van vriendinnen’: “Voor ons kan het huwelijk geen gevangenis zijn”

CelebritiesWill Smith (53) en zijn vrouw Jada Pinkett-Smith (50) hebben op een bepaald punt in hun huwelijk besloten niet meer monogaam te zijn. Dat laat hij weten in een interview met GQ. De acteur vertelt ook dat hij vroeger graag een ‘harem van vriendinnen’ wou. “Het idee om te reizen met twintig vrouwen waar ik voor zorg en van hou, dat leek me echt geweldig.”

“Jada heeft nooit geloofd in een traditioneel huwelijk”, vertelt Smith in een interview met GQ. “Zij had familieleden met een onconventionele relatie, dus ze is ermee opgegroeid. Dat was heel anders dan hoe ik opgegroeid ben.” Het koppel heeft heel veel diepe gesprekken gehad over wat perfectie is in een relatie. “Wat is een perfecte manier om met elkaar om te gaan? Voor een groot deel van onze relatie kozen we daarbij voor monogamie, ook al zagen we dat nooit als enige optie.”

Later hebben ze een andere koers ingezet. “We hebben elkaar vertrouwen en vrijheid gegeven, met het idee dat iedereen zijn eigen weg moet vinden. Voor ons kan het huwelijk geen gevangenis zijn. En ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Ik zeg niet dat iemand dat moet doen. Maar de ervaring die die vrijheid en onvoorwaardelijke steun mij geeft, is voor mij de mooiste blijk van liefde.”

(Lees verder onder de video)

Verstikkende relatie met August Alsina

Het koppel bevestigde vorige zomer dat Jada vijf jaar geleden een affaire had met de zanger August Alsina. Tijdens de talkshow ‘Red Table Talk’ vertelde Jada dat zij en Will toen door een heel moeilijke periode gingen. “Op dat moment gingen we even uit elkaar”, aldus de actrice. “Toen leek het een definitieve breuk. Ik had veel pijn en voelde me heel gebroken, en na een tijdje raakte ik verstrikt in een affaire met zanger August Alsina.”

August Alsina zag het echter niet als een verstikkende relatie. Hij beschrijft Jada als de liefde van zijn leven. “Jarenlang heb ik al mijn tijd in haar geïnvesteerd”, aldus de zanger. “Ik kan gelukkig sterven, wetende dat ik mij volledig aan iemand gegeven heb.” Dat hij een relatie had met een getrouwde vrouw, was voor hem geen probleem. “Ik had de volledige toestemming van haar echtgenoot. Toch op z’n minst voor het fysieke aspect. Dat er romantiek in het spel was, wist hij niet. We hebben echt met elkaar samengezeten om erover te praten. Ze zien hun relatie immers meer als een levenslang partnerschap dan als een huwelijk. Ze zijn vrij om met andere partners het bed te delen.” Will Smith zei achteraf dat de uitspraken van Alsina onzin waren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm August Alsina © Instagram

Onzuivere gedachten

Of Will Smith nog andere bedpartners heeft dan zijn vrouw, is niet geweten. Wel staat hij open voor een ‘harem van vriendinnen’, waar Halle Berry en Misty Copeland deel van mogen uitmaken. “Ik weet niet waar ik het als tiener heb gezien, maar het idee om te reizen met twintig vrouwen waar ik voor zorg en waar ik van hou, dat leek me echt een geweldig idee”, zei hij. De ‘Bad Boys for Life’-acteur overwoog om rechtstreeks contact op te nemen met Berry en Copeland om hen over zijn visie te vertellen, maar besloot toch om af te stappen van de beslissing, die niet samenhangt met zijn strikte christelijke opvoeding.

Smith besprak zijn verlangens wel met intimiteitscoach Michaela Boehm. “Zij vertelde me dat het me geen slecht mens maakt om Halle mooi te vinden en ook getrouwd te zijn. Michaela liet me echt beseffen dat mijn gedachten geen zonden zijn en dat handelen op basis van een onzuivere gedachte me geen stuk stront maakt.”

LEES OOK: