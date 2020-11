Will Smith en ‘Fresh Prince’-collega Janet Hubert leggen ruzie na 27 jaar bij

Eerder deze week werd de reünie-aflevering van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ uitgezonden op HBO Max. Daarin was te zien hoe de volledige (nog levende) cast van de show opnieuw bij elkaar kwam. Opvallend genoeg was ook Janet Hubert aanwezig. Zij speelde in de eerste drie seizoenen ‘Aunt Viv’, maar verliet de show in 1993. Een ruzie met hoofdrolspeler Will Smith zou daarbij aan de basis hebben gelegen. Zo liet ze in 2011 optekenen dat ze “nooit meer iets te maken wilde hebben met een klootzak zoals Will Smith.”

“We hebben nooit in het openbaar gepraat over Janet en over wat er gebeurd is", vertelde Smith zijn collega’s. “Maar ik had het gevoel dat we het dertigjarig bestaan van ‘Fresh Prince' niet konden vieren zonder ook een manier te vinden om Janet te eren. Dus ging ze akkoord om me te ontmoeten en met me te praten. Gisteren zagen Janet en ik elkaar voor de eerste keer in 27 jaar."

Ongevoelig

In het opgenomen gesprek vertelde Janet dat ze ten tijde van de show in een gewelddadige relatie zat. “Tijdens dat derde seizoen, toen ik zwanger werd, speelden er heel wat dingen in mijn leven én in dat van Will”, legde ze uit. “Mijn leven thuis was helemaal niet oké. Ik lachte niet langer, glimlachte niet meer en vertelde geen grapjes, omdat er dingen gebeurden waarvan niemand op de hoogte was. De cast had geen idee wat er speelde." Will gaf toe dat hij daar moeilijk mee om kon gaan: “Tijdens die zwangerschap was ik ongevoelig en onoplettend. Nu ik drie kinderen heb, heb ik dingen geleerd die ik toen nog niet wist. Ik zou de dingen nu heel anders aanpakken. Ik kan zien hoe ik het Janet moeilijk gemaakt heb op de set."

Onterfd

Janet legde verder uit dat de makers van de show besloten om haar salaris na het derde seizoen te verlagen: “Ze boden me een erg slechte deal aan." Het was geen officieel ontslag, maar de actrice had het gevoel dat ze niet anders kon dan het aanbod te weigeren. Helaas zorgde dat er ook voor dat ze niet meer aan de bak kwam in Hollywood. “Toen ik de show verliet had ik een pasgeboren baby, niemand anders. Mijn familie heeft me onterfd. Hollywood heeft me onterfd. Mijn familie zei: ‘Je hebt onze naam verpest’. Maar het was niet zo dat ik onprofessioneel was. Ik stopte gewoon met praten omdat ik niet wist wie ik kon vertrouwen, omdat ik ‘verbannen’ was. En ze zeiden dat jij (Will Smith, red.) me verbannen had.”

“Je ontnam me alles met jouw woorden", vervolgde Janet. “Woorden kunnen dodelijk zijn. Ik verloor alles. Mijn reputatie. Alles. Je weet wat die woorden doen: een zwarte vrouw ‘moeilijk' noemen in Hollywood is de kus des doods. Het is sowieso al moeilijk genoeg voor donkere vrouwen in deze industrie.” Daarop bedankte Will z'n voormalige collega voor haar verhaal. “Ik wil de persoon zijn die je beschermt. Niet de persoon die je aanvalt." Beide acteurs boden daarna hun excuses aan, waarop Janet besloot met: “We zijn oké."

