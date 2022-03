Will Smith emotioneel na incident met Chris Rock op de Oscars: “In deze wereld moet je het oké vinden wanneer mensen je niet respecteren”

Celebrities Dit is de film waar Sandra Bullock spijt van heeft: “Het verhaal slaat nergens op”

Sandra Bullock (57) blikte in een interview met ‘TooFab’ terug op haar filmcarrière. Toen vertelde ze ook over een film waarin ze ooit heeft meegespeeld en ze daar achteraf spijt van had omdat het verhaal “nergens op slaat”. Binnenkort is de actrice naast ‘Harry Potter’-acteur Daniel Radcliffe te zien in hun nieuwe film ‘The Lost City’.

