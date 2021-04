Will.I.Am lanceert ‘smart’ mondmasker met ingebouwde koptelefoon, bluetooth en ventilatoren

CelebritiesDat mondmaskers het afgelopen jaar net zo normaal zijn geworden als een smartphone of oortjes, weet ook de Amerikaanse rapper Will.I.Am (46). Daarom lanceert hij nu een ‘smart mask’, een mondmasker dat voorzien is van allerlei technische snufjes, zoals ingebouwde ventilatoren, LED-lampjes en een Bluetooth-connectie.

Tijdens de MTV VMA’s in 2020 droeg de rapper een hippe variant van een gasmasker, iets wat niet onopgemerkt voorbij ging. Ook Marc Benioff, de grote baas van het Amerikaanse technologiebedrijf Salesforce, zag het in het oog springende mondmasker en contacteerde Will.I.Am om samen een ultramoderne versie van het mondkapje uit te werken. De ‘Xupermask’ is ontworpen door Jose Fernandez, die onder meer de kostuums verzorgde in de films ‘Black Panther’, ‘The Avengers’ en ‘X-Men 2'. De productie duurde meer dan een jaar, maar nu is het masker klaar om op de markt gebracht te worden.

Het hypermoderne gadget is gemaakt van siliconen, heeft drie ingebouwde ventilatoren, een geluiddempende koptelefoon, een mechanische luchtfilter, LED-lampjes, een oplaadbare batterij die zeven uur meegaat en een Bluetooth 5.0-connectie. Daarnaast kan het masker gedragen worden zonder dat je bril aandampt. “We hebben Xupermask ontwikkeld om verandering aan te brengen in het ‘nieuwe normaal’”, vertelt Will.I.Am. “Het dragen van een mondmasker is zo gewoon geworden dat we dit naar een hoger niveau wilden tillen. Dus met alle technische snufjes waaraan we tegenwoordig behoefte hebben. Het smart mask is niet alleen technisch hoogstaand, maar ziet er ook nog fashionable uit.”

Het is niet de eerste keer dat het Black Eyed Peas-lid bezig is met moderne technologie. Zo investeerde de rapper ook al in ‘Tesla’ en ‘Beats Electronics’ en werd hij innovatiebestuurder bij Intel. De Xupermask is dus een mooie aanvulling op zijn technologische lijstje. Wie zelf ook zo’n mondmasker wil, zal wel diep in de buidel moeten tasten. De nieuwe gadget kost maar liefst 299 dollar (250 euro).

