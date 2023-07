Will.i.am brengt nieuw nummer uit met Britney Spears

CelebritiesGoed nieuws voor fans van Britney Spears (41). De Amerikaanse zangeres gaat opnieuw samenwerken met Will.i.am (48). Dat maakte het The Black Eyed Peas-gezicht op maandag bekend in een bericht op Twitter.

“UH OH”, klonk het gisteren op het Twitteraccount van Will.i.am. “Je gaat nu rocken met Will.i.am en Britney Spears.” Verder maakte de zanger ook nog de titel van het nummer bekend. Zo koos het duo voor ‘Mind Your Business’. Ook deelde het The Black Eyed Peas-gezicht al een kleine preview van het resultaat. Op de definitieve versie is het gelukkig niet meer lang wachten. Fans kunnen het volledige nummer vanaf dinsdag beluisteren.

Het is niet de eerste keer dat Britney Spears en Will.i.am de handen in elkaar slaan. In 2011 werkten ze voor het eerst samen aan ‘Big Fat Bass’. Een jaar later volgde het nummer ‘Scream & Shout’. In 2013 lanceerden ze dan nog de hit ‘Work Bitch’. Het nieuws dat de twee nu een vierde nummer uitbrengen, komt wel niet als een verrassing. Will.i.am liet in september al weten dat hij opnieuw in gesprek was met Spears. “We zijn inderdaad aan iets aan het werken”, klonk het destijds in ‘Good Morning Britain’. Meer details gaf de zanger destijds niet.

Voor Britney Spears is het haar tweede single sinds het einde van haar curatele in 2021. Vorig jaar bracht de Amerikaanse zangeres samen met Elton John het duet ‘Hold Me Closer’ uit. De single in kwestie was meteen goed voor een plek in de top tien van de Billboard Hot 100.

