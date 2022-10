‘Will & Grace’-acteur Leslie Jordan (67) overleden na crash met auto

Celebrities Billie Eilish (20) heeft de liefde gevonden bij 31-jarige Jesse Rutherford (en daar zijn veel fans niet blij mee)

Het is geen geheim meer: Billie Eilish (20) en de Amerikaanse zanger Jesse Rutherford (31) zijn een koppel. De twee werden dinsdagavond samen gefotografeerd in Los Angeles, terwijl ze elkaar openlijk zoenden en omhelsden. Op sociale media zijn de meningen echter verdeeld, want Jesse is namelijk elf jaar ouder dan Billie.

