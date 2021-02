Wij keken al naar de beruchte Britney Spears-docu: “We hebben miljoenen verdiend aan haar lijdensweg”

Of het nu om mislukte plastische ingrepen, Photoshop-blunders of relationele perikelen gaat: we genieten massaal als celebrity's een misser begaan. Hoe hoger de toppen die ze scheren, des te harder we lachen als ze van hun voetstuk vallen. Maar als er iets is dat de 'New York Times'-docu 'Framing Britney Spears' duidelijk maakt, is het dat sterren - verrassing - ook mensen van vlees en bloed zijn. Terwijl de reportage in de eerste plaats wil aankaarten dat Britney Spears (39) intussen al dertien jaar onvrijwillig onder curatele van haar vader Jamie staat - hij heeft de volledige zeggenschap over haar fortuin van 52 miljoen euro, haar professionele aangelegenheden, en zelfs haar privéleven (én huwelijkspartner) - is vooral de aanloop naar hoe het zover is kunnen komen interessant. De docu toont hoe de showbizzwereld - en dan vooral de paparazzi - Spears stap voor stap vermorzelde en haar een negatief imago gaf dat ze nooit meer van zich af kon schudden.