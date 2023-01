Wie was Tatjana Patitz, het originele supermodel dat op haar 56ste stierf? “Ik heb nooit mijn ziel verkocht”

Celebrities Voormalig kindsterre­tje Adam Rich uit ‘Eight Is Enough’ onverwacht overleden

Adam Rich, vooral bekend van de reeks ‘Eight Is Enough’ uit de jaren 70, is overleden op 54-jarige leeftijd. De acteur werd dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles. Dat heeft zijn familie bevestigd aan TMZ. Voorlopig is de oorzaak van zijn overlijden nog niet bekend. Al is het wel al duidelijk dat het niet om opgezet spel gaat.

9 januari