Wie krijgt de privéjet en wie het huis in Barcelona? Shakira en Gerard Piqué hebben heel wat te verdelen

CelebritiesEen privéjet ter waarde van 17 miljoen euro, een huis in Barcelona én de voogdij over hun twee zonen. Het beloven nog moeilijke tijden te worden voor zangeres Shakira (45) en haar ex Gerard Piqué (35). Het koppel ging begin juni uit elkaar en zette meteen de scheidingsprocedure in. Hun gezamenlijk fortuin moet echter wel nog verdeeld worden en dat blijkt een hele klus te zijn.

Shakira en Gerard Piqué leerden elkaar kennen in 2010. Deze laatste deed namelijk mee in de videoclip van ‘Waka Waka’, één van de populairste nummer van de zangeres. Kort nadien kregen de twee een relatie. In totaal was het voormalige stel twaalf jaar gelukkig samen. Tot een huwelijk kwam het niet, maar tijdens hun relatie kregen de zangeres en de voetballer ook twee zonen: Milan en Sasha. Begin juni kwam echter het nieuws dat Shakira en Gerard uit elkaar waren. De reden? De zangeres zou de voetballer betrapt hebben op overspel.

Meteen na de bekendmaking van hun breuk zette het koppel de scheidingsprocedure in. De voormalige geliefden waren dan wel niet getrouwd, maar gedurende hun relatie hebben Shakira en Gerard heel wat gezamenlijke aankopen en investeringen gedaan. Daarnaast raken de twee het volgens bronnen ook maar niet eens over de voogdij van hun twee tienerzonen Milan en Sasha. Maar wat staat er nu precies op het spel?

Peperdure privéjet

Voor zowel Shakira als Gerard is luxe ontzettend belangrijk. Dat het koppel samen een privéjet bezit, komt dan ook niet als een verrassing. De twee kochten het vliegtuig, een Learjet 60XR, in 2010. Vermoedelijk telden de voormalige geliefden zo’n 17 miljoen euro neer voor hun privévliegtuig. Het interieur van het vliegtuig werd volgens bronnen helemaal aangepast naar de smaak van de zangeres en de voetballer. De privéjet zou verder ook opgedeeld zijn in een slaapkamer, een woonkamer en een eetkamer. Uit documenten blijkt ook dat het voormalige koppel het toestel regelmatig verhuurde om ze een deel van de onderhoudskosten te dekken. Als Shakira en Gerard het zelf niet eens raken dan is het aan de rechter om te beslissen wie het vliegtuig mag houden. Een andere optie is dat het toestel verkocht wordt en dat de opbrengst gelijk verdeeld wordt.

Shakira en Gerard hebben in de afgelopen jaren ook flink geïnvesteerd in vastgoed. Aangezien de twee niet getrouwd waren, hangt het af van wiens naam op de akte staat. Sowieso heeft de zangeres een villa in Miami ter waarde van 13 miljoen euro. Gerard bezit dan weer een triplex, ter waarde van 4,5 miljoen, in het centrum van Barcelona. Volgens geruchten zou de zangeres in 2011 samen met Roger Waters van Pink Floyd en de Spaanse zanger Alejandro Sanz nog een privé-eiland op de Bahamas gekocht hebben. Totale prijskaartje? 14 miljoen euro.

De voormalige geliefden hebben echter ook samen enkele eigendommen gekocht. In totaal hebben Shakira en Gerard een huis, ter waarde van 4,4 miljoen euro, gekocht in Esplugues de Llobregat, gelegen aan de grens van Barcelona. In 2015 telden de twee dan weer 5,5 miljoen euro neer voor een huis in Pedralbes, een wijk in Barcelona. Dit niet zo bescheiden stulpje telt maar liefst zeven slaapkamers, twee keukens, een zwembad met waterval en een fitness. Last but not least heeft het ex-koppel ook een vakantiehuis in Cyprus ter waarde van 2,1 miljoen euro. Ook hier konden Shakira en Gerard gebruiken maken van een zwembad en een fitness. Het huis heeft echter ook nog enkele andere troeven zoals een jacuzzi, een wijnkelder en een home cinema.

Strijd over de kinderen

Het moeilijkste waar Shakira en Gerard het eens over moeten raken, is ongetwijfeld de voogdij over hun twee kinderen. Het ziet er ook naar uit dat het nog een moeilijke discussie zal worden. De zangeres wil namelijk samen met hun twee jongens weg uit Barcelona. Iets waar Gerard Piqué zich alvast niet kan vinden. Vermoedelijk zullen de voormalige geliefden de kwestie uitvechten in de rechtbank, maar ondertussen zijn de twee wel tot een tijdelijke overeenkomst gekomen. Gedurende de maand augustus verblijven de kinderen twee weken bij hun mama en twee weken bij hun papa.

De kans dat Shakira meerdere keren in de rechtbank zal moeten verschijnen, is bovendien reëel. De Spaanse rechtbank eist een gevangenisstraf van acht jaar voor de zangeres. Ze zou over de jaren 2012-2014 haar inkomstenbelasting van 14,5 miljoen euro niet hebben betaald. Zelf houdt ze vol dat ze niets verkeerd deed, en in die periode zelfs niet in Spanje woonde. “Ze gelooft in haar onschuld en heeft ervoor gekozen om de kwestie in de handen van de wet te laten.”

