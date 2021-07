Wie kan nog volgen? De verbitterde vechtscheiding van ‘Brangelina’, die al meer dan 2 miljoen dollar kostte

Kleine recap: Brad Pitt en Angelina Jolie leerden elkaar in de zomer van 2004 kennen op de set van de actiefilm ‘Mr. & Mrs. Smith’. Hoewel de acteur op dat moment nog getrouwd was met ‘Friends’-actrice Jennifer Aniston, vroeg hij de scheiding aan en koos hij resoluut voor Angelina. In de winter van 2005 maakten de twee hun relatie officieel toen Angelina in een interview met People Magazine vertelde dat ze een kind verwachtte met Pitt. Het was Angelina haar eerste biologische kind, maar op dat moment had ze al twee kinderen geadopteerd, Maddox (19) en Pax (17). Later adopteerde Pitt hen ook, waardoor ze de achternaam Jolie-Pitt kregen. In mei 2006 verwelkomde het koppel hun eerste dochter samen: Shiloh Jolie-Pitt (15). Daarna kregen ze nog samen de tweeling Knox en Vivienne (13) en adopteerden ze nog een dochter: Zahara (16).