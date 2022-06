Wie kan nog volgen? Bittere vechtscheiding van Brad Pitt en Angelina Jolie kostte al klein fortuin

CelebritiesOoit waren Brad Pitt (57) en Angelina Jolie (46) hét powerkoppel van Hollywood, maar die gloriejaren zijn al een hele tijd voorbij. De echtscheiding van ‘Brangelina’ is in een onvervalste oorlog uitgemond. De twee doen al zes jaar niets anders dan ruzie maken over het voogdijschap, hun inboedel en of hun kroost al dan niet mishandeld werd door Brad. Het prijskaartje loopt in de miljoenen, en de zaak lijkt nog lang niet ten einde. Een tijdlijn van dé vechtscheiding van Hollywood. “Ze heeft onze wijngaard verkocht aan een dubieuze Rus”