Wie is Dalton Gomez, de kersverse verloofde van Ariana Grande?

Celebrities Thank U, Next , dat waren de genadeloze woorden van Ariana Grande (27) aan haar vorige verloofde, Pete Davidson. Zo gezegd, zo gedaan: sinds januari dit jaar is er weer een nieuwe vlam in haar leven; de succesvolle vastgoedmakelaar Dalton Gomez. Nog nooit deed de popzangeres zo geheimzinnig over een nieuwe liefde. De twee werden amper samen in het openbaar gezien, tot Ariana vannacht plots hun verloving aankondigde. Dit is wat we weten over de man waarmee Grande “forever and then some” wil doorbrengen.

Het koppel slaagde erin om hun relatie een half jaar lang grotendeels geheim te houden, maar de twee bevestigden hun relatie in mei. Toen verschenen ze in een quarantaine-videoclip van Justin Bieber, waarin ze dansend in hun slaapkamer te zien zijn. Ariana en Dalton maakten deel uit van elkaars ‘bubbel’ en brachten de lockdown samen door, dus vanaf dat moment bestond er geen twijfel meer over: Grande was opnieuw verliefd.

“Ariana wil geen publieke relatie meer, ze heeft geleerd uit haar ervaring met Pete”, zo verklapte een vriendin van de zangeres destijds. Met ‘Saturday Night Live’-ster Davidson verscheen ze namelijk bijna dagelijks in de pers, wat voor een enorme druk op hun relatie zorgde. “Ze wil het zo stil mogelijk houden, maar zo te zien is ze erg gelukkig met Dalton.”

Vastgoed

In tegenstelling tot Davidson is Gomez helemaal geen entertainer, en zelfs geen publieke figuur. Hij komt aan de bak als prestigieuze vastgoedmakelaar voor de firma Aaron Kirman Group. Zij verkopen alleen luxevilla’s en -appartementen in Los Angeles. “Dalton is dé verkoper bij uitstek voor de lokale A-listers”, klinkt het op de website van het bedrijf. “Hij staat bekend om zijn kennis over luxepanden, en hij weet perfect waar celebs naar op zoek zijn.”

Dat is precies hoe Ariana hem leerde kennen, want zij kocht deze zomer nog een ravissant nieuw optrekje in de Hollywood Hills. “Vanaf het moment dat ze hem zag, vond ze hem erg aantrekkelijk”, aldus een gemeenschappelijke vriend van het paar. “Ze heeft haar teamleden gevraagd om een face to face meeting met hem te regelen, zodat ze hem persoonlijk kon ontmoeten.”

Dalton krijgt immers al lang geen zenuwen meer wanneer hij celebs ziet. Hij heeft namelijk een pak bekende vrienden, zoals Miley Cyrus.

Afgeschermd

Dalton probeert sinds mei zoveel mogelijk informatie over zichzelf af te schermen voor het grote publiek. Hij zette zijn sociale media - en die van zijn hele familie - op privé en bleef zo veel mogelijk uit de schijnwerpers. Zelfs over zijn leeftijd is niemand zeker. Fans van Grande gingen echter meteen op onderzoek uit, en vonden iemand die samen met Dalton op school heeft gezeten. De man zou geboren zijn in 1995, en dus 25 jaar oud zijn.

“Dat hij geen bekijks wil, is een goed teken”, aldus vrienden van Grande. “Hij zit niet te wachten op bekendheid, dat is niet wat hij van Ariana wil. Toen ze 7 maanden samen waren was het al duidelijk: het was erg serieus tussen die twee. Volgens Ariana hebben haar vorige vriendjes nooit zo goed voor haar gezorgd als Dalton. Zij deden altijd alsof ze gestoord was en onhaalbare eisen stelde, terwijl ze alleen maar een beetje genegenheid en trouw wilde. Dalton ziet haar als dé vrouw waarop hij gewacht heeft. Voor mensen die hen goed kennen is het geen verrassing dat ze zich voorgoed aan elkaar willen binden.”

Verliefde song

Ook geen verrassing: het nummer dat Grande voor Gomez schreef klinkt helemaal anders dan het schokkende ‘Thank U, Next’, dat ze schreef na haar breuk met Davidson. In ‘Safety Net’ zingt ze ‘You’re making me forget my past, never thought I’d feel like that’. Ze kan eindelijk haar pijnlijke liefdesverleden achter zich laten. “Ik wil van mezelf houden, op de manier waarop jij van mij houdt”, klinkt het dromerig.

Of die droom ook blijft duren, zal de tijd uitwijzen. Dalton en Ariana hebben nog niet laten weten wanneer ze van plan zijn te trouwen. De zangeres ziet de toekomst alvast rooskleurig in: “Voor altijd, en nog een beetje langer”, schrijft ze bij een foto van haar gigantische, diamanten ring.

