“Wie had er ooit gedacht dat kannibalisme zo populair zou zijn?”: Dakota Johnson steekt de draak met Armie Hammer tijdens speech

CelebritiesWie in het publiek zat tijdens het zogenaamde Taste of Sundance-diner zal zich de speech van Dakota Johnson (33) ongetwijfeld nog lang herinneren. Tijdens haar toespraak op het Sundance Film Festival verwees de ‘Fifty Shades of Grey’-actrice namelijk meerdere keren naar de kannibalistische kantjes van Armie Hammer (36), en dat tot groot jolijt van de aanwezigen.

Dakota Johnson mocht tijdens het diner de zogenaamde Sundance Institute International Icon Award overhandigen aan Luca Guadagnino, de regisseur van onder meer ‘Suspiria’ en ‘A Bigger Splash’. Tijdens haar speech maakte Johnson op een gegeven moment een grapje over het feit dat ze niet meegewerkt heeft aan ‘Call Me by Your Name’, wederom een film van de Italiaanse regisseur. Tijdens haar toespraak zei Dakota nochtans dat Luca haar gevraagd had om de rol van de perzik op zich te nemen. In de prent oefent het personage van Timothee Chalamet een seksuele handeling uit op een perzik. Niet veel later wordt het stuk fruit in kwestie opgegeten door het personage van Armie Hammer. “Luca vroeg me om de rol van de perzik op mij te nemen, maar onze schema’s kwamen niet overeen. Gelukkig, want anders had Armie Hammer ook geprobeerd om mij op te eten.”

Het publiek kon zich alvast vinden in de grap van Dakota. Op videobeelden, die je in bovenstaande tweet kan bekijken, is te horen hoe de aanwezigen luidkeels lachen met het mopje van de Amerikaanse actrice. En het stopte daar bovendien niet. Wat later in haar toespraak stak Johnson voor een tweede keer de draak met Armie Hammer. “Het is inmiddels al vijf jaar geleden dat de film in première ging en gedurende deze periode is Luca niet gestopt met ons mee te nemen naar spannende plaats. Wie had er gedacht dat kannibalisme zo populair kon zijn?”

In 2021 viel Armie Hammer, destijds nog de golden boy van Hollywood, van zijn voetstuk nadat verschillende vrouwen hem beschuldigden van kannibalisme en seksueel misbruik. “Hij zei me dat hij 100% een kannibaal was. Dat hij me wilde opeten. Hij zei ook dat hij mijn naakte lichaam ‘s nachts aan een paal wilde binden, zodat vreemden seks met me konden hebben”, klonk het onder meer in de getuigenissen van Courtney Vucekovich en Julia Morrison, twee ex-vriendinnen van de acteur.

