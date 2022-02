Whoopi Goldberg geschorst na controversiële opmerkingen over Holocaust

CelebritiesDe Amerikaanse zender ABC heeft actrice Whoopi Goldberg (66) voor veertien dagen geschorst voor haar omstreden uitspraken over de Holocaust. “Hoewel Whoopi sorry heeft gezegd, heb ik haar gevraagd om tijd te nemen om te reflecteren en te leren van de dingen die ze heeft gezegd”, laat de voorzitter van ABC weten. Goldberg zal twee weken niet te zien zijn in ‘The View’, de talkshow waarvan ze medepresentatrice is.

Goldberg had tijdens een aflevering van ‘The View’ verklaard dat de Holocaust niet ging over ras, maar wel over de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens. Hierop reageerde haar collega Ana Navarro: “Maar het gaat om een witte suprematie die Joden zijn gaan vervolgen.” Volgens Whoopi stak dat anders in elkaar: “Het waren twee groepen witte mensen tegenover elkaar, dan kun je niet spreken van een rassenkwestie. Het gaat erom hoe mensen elkaar behandelen, dan maakt het niet uit of je zwart, wit of Joods bent, het gaat om hoe je met elkaar omgaat.”

Maandag had ze haar excuses aangeboden voor die uitspraak. “Ik had moet zeggen dat het over beide ging”, zo verduidelijkte ze toen ook. “Ik had ongelijk”, aldus Goldberg. “Joodse mensen van over de hele wereld heb ik altijd gesteund en dat zal nooit stoppen. Het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan”, aldus Goldberg.

Maar Kim Godwin, de voorzitter van ABC, oordeelde dat die excuses onvoldoende waren en besliste om over te gaan tot een schorsing. "Whoopi Goldberg is per direct voor twee weken geschorst naar aanleiding van de verkeerde en pijnlijke opmerkingen die ze gemaakt heeft. Hoewel Whoopi sorry heeft gezegd, heb ik haar gevraagd om tijd te nemen om te reflecteren en te leren van de dingen die ze heeft gezegd. De hele ABC News organisatie is solidair met onze Joodse collega's, vrienden, familie en gemeenschappen," aldus Godwin.

De omstreden uitspraak van Goldberg kwam er naar aanleiding van een discussie over ‘Maus’, een bekend stripverhaal van Art Spiegelman over de Holocaust. Een school in de staat Tennessee had het verhaal onlangs van het schoolprogramma geweerd.

