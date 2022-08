Werknemers doen boekje open over exclusieve seksclub van de sterren: “Wat hier gebeurt, tart alle verbeelding”

Celebrities Katy Perry bezorgt feestvier­ders ‘late night snack’ door pizza te gooien tijdens concert

Katy Perry (37) zorgde voor een ‘late night snack’ in Las Vegas door pizza te gooien naar feestgangers. De zangeres zette de club helemaal op stelten met pizzadozen. Ze gooide alle pizzastukken het publiek in. Soms deed ze dat netjes met een bordje of een servetje en soms wierp ze een stuk zonder meer het publiek in.

