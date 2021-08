Wereldberoemde regisseur Quentin Tarantino weigert om zijn fortuin te delen met zijn moeder

Quentin Tarantino, die zelfs al een Oscar gewonnen heeft, vertelde in de podcast ‘The Moment’ dat zijn moeder nooit in zijn Hollywoodcarrière geloofd heeft. De regisseur begon in de lagere school al met het schrijven van scenario’s, maar dat bracht hem destijds alleen maar in de problemen. Zijn leerkrachten waren er namelijk van overtuigd dat het zijn manier van rebelleren was. Daarnaast waren de cijfers van Tarantino allesbehalve waardoor hij ook thuis problemen kreeg. “Op een dag was mijn moeder me aan het beledigen en sprak ze ook denigrerend over mijn schrijfcarrière. ‘Dit gedoe stopt nu’, zei ze tegen mij.”