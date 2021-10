Wereldberoemde ontwerper hield brandwonden jaar verborgen: “Nu pas in staat om dit te vertellen”

CelebritiesDe wereldberoemde modeontwerper Olivier Rousteing, bekend van Balmain, is een jaar geleden gewond en verbrand geraakt bij een ongeluk bij hem thuis. Dat heeft hij dit weekend bekend gemaakt op Instagram. “Ik voel me nu pas in staat om dit te vertellen”, schrijft hij. “Ik heb het te lang verborgen gehouden en het wordt hoog tijd dat jullie het weten.”

Een jaar geleden explodeerde de open haard bij hem thuis. Op Instagram plaatste Rousteing een foto van zichzelf. Zijn romp, armen en handen zijn ingezwachteld. Ook om zijn hoofd en oren zit verband. Op zijn kaak zijn strepen en vlekken te zien.

Details over wat er gebeurde en over de ernst van zijn verwondingen, geeft de ontwerper niet. “De open haard explodeerde en de volgende ochtend werd ik wakker in het ziekenhuis”, is vrijwel alles wat hij over het ongeluk schrijft.

Over het feit dat hij het een jaar lang verborgen hield, schrijft hij: “Ik weet eerlijk gezegd niet waarom ik me zo schaamde. Misschien was het mijn obsessie met perfectie, waar de modewereld zo om bekend staat. Misschien was het mijn eigen onzekerheid.”

Hij hield het een jaar verborgen door op publieke bijeenkomsten of bij shows en interviews gezichtsmaskers, lange mouwen, hoge coltruien, of hele series ringen om zijn vingers te dragen. “Toen pas realiseerde ik me de kracht van sociale media: je laat alleen maar zien wat je zelf wilt laten zien!”

Inmiddels is hij naar eigen zeggen ‘genezen, gezond en blij’.

Wonderkind

Rousteing (35) wordt veelal gezien als een wonderkind in de mode-industrie. Al op zijn 25ste kreeg hij als jonge en relatieve nieuwkomer de artistieke leiding bij modehuis Balmain. Na zijn aantreden groeide het publiek van Balmain enorm en dankzij ‘vrienden’ van Rousteing als Kim Kardashian en Beyoncé kreeg het modehuis ook nieuwe glans.

Eerder dit jaar verscheen op Netflix een veelbesproken documentaire over de ontwerper, waarin hij op zoek ging naar zijn biologische moeder. Rousteing werd toen hij 1 jaar oud was geadopteerd door Franse ouders. Zijn echte moeder was Somalisch en zijn vader Ethiopisch.

