Wereldberoemde acteur helpt politie bij sollicitatiegesprekken: kandidaten weten van niks

Showbits Nicky Vankets en Cilem Tunc stellen nieuwe collectie voor: "Eén Whatsappje was genoeg voor een samenwer­king”

18 oktober Voor het eerst in België werkten twee generaties van ontwerpers samen aan een modecollectie. Na zes maanden stellen Cilem Tunc en Nicky Vankets hun collectie voor aan het publiek met een grote modeshow in de Carré. Onder het motto ‘Together we can’t save the world, but we damn sure can make you look amazing’, willen ze iedereen er weer stralend laten uitzien, na de coronapandemie. Senne was erbij om te praten met de ontwerpers en een paar bekende gasten. Check het in deze nieuwe Showbits!