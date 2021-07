Werd de zoon van Angelina Jolie voor 100 dollar gekocht?

CelebritiesDe oudste zoon van Angelina Jolie werd mogelijk voor 100 euro gekocht van zijn biologische moeder. De actrice adopteerde haar zoon in 2001 toen ze op bezoek ging in Cambodja, maar de persoon die instond voor de de adoptie, wordt nu beschuldigd voor mensenhandel. Het is dus mogelijk dat de biologische moeder van Maddox nog in Cambodja leeft.

Elizabeth Jacobs, een student aan de Amerikaanse filmacademie, is de documentaire ‘The Stolen Children’ aan het maken. Daarin wordt aangetoond dat veel kinderen begin de jaren 2000 bij hun nog levende ouders werden weggehaald en vervolgens voor adoptie aangeboden. Die ouders zouden vaak met honderd dollar zijn afgekocht.

Angelina Jolie bezocht Cambodja in 2001 voor een goed doel. Toen ze in een weeshuis Maddox zag, was ze meteen verliefd. “Ik kan het niet verklaren en ik ben niet bijgelovig, maar ik wist dat hij voor mij bestemd was”, vertelde ze later. De Hollywoodster adopteerde haar zoon via Lauryn Galindo, die nu wordt beschuldigd van oplichting en mensenhandel. Ook Elizabeth is uit Cambodja naar Amerika gehaald via Lauryn Galindo.

Volledig scherm Angelina Jolie en Maddox in 2005. © AP

Galindo zou op een onethische manier op zoek gegaan zijn naar kinderen voor adoptie. Zij en haar kompanen hadden het gemunt op arme gezinnen die op het platteland leven. Daar stelden ze moeders voor een verscheurende keuze: als ze hun kind verkochten, kregen ze 100 dollar. Een monsterlijk bedrag in die regio. Vele moeders zouden ook tegen hun wil in gedwongen zijn om kinderen te verkopen, onder druk van hun familie. Amper twee jaar nadat Angelina Maddox adopteerde, belandde Galindo in de gevangenis toen bekend werd dat ze geboorteaktes had vervalst.

In een reactie stelt Angelina Jolie zich ervan te hebben overtuigd dat Maddox wees was. Ze zegt ook niets te weten van die praktijken. Maar enkele insiders laten weten dat ze het heel moeilijk heeft met het verwijt dat ze haar zoon te danken heeft aan het leed van een andere moeder, die misschien toch nog in Cambodja leeft. De filmmaker is alvast vastberaden om de waarheid te achterhalen en reist later dit jaar naar Cambodja in de hoop op antwoorden. Die zal ze bundelen in de documentaire.

