Weinstein wil dat bewijsmateriaal in misbruikzaak niet openbaar wordt

Celebrities Paris Hilton ontkent geruchten over zwanger­schap

28 juli Het gerucht dat Paris Hilton (40) in verwachting is van haar eerste kindje, klopt niet. Gisteren meldde Page Six nog dat ze via een bron vernomen hadden dat de voormalige realityster zwanger zou zijn, maar dat wordt nu ontkend door Hilton zelf. “Ik ben niet zwanger. Nog niet. Ik wacht tot na de bruiloft”, zegt ze in haar podcast.