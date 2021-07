Weinstein uitgeleverd aan Californië voor nieuwe misbruikzaak: hij kan er 140 jaar celstraf bij krijgen

Celebrities Adele is voor het eerst in lange tijd nog eens in het openbaar gefotogra­feerd

18 juli Adele (33) heeft haar gezicht nog eens laten zien. Op zaterdagavond woonde de zangeres een wedstrijd van de NBA Finals bij in de Amerikaanse stad Phoenix en daar werd ze door de aanwezige pers verschillende keren gefotografeerd. Verschillende buitenlandse media zijn bovendien vol lof over de look van de ‘Hello’-zangeres.