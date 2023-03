"Weet je dat jouw moeder in seksfilms speelt, vroeg de rechter". Zo verloor Sharon Stone (64) hoederecht over zoontje na 'Basic Instinct'

In een nieuw podcast-interview vertelt Sharon Stone voor het eerst over die moeilijke periode in haar leven. Alle ellende begint op haar 43ste. Stone wordt getroffen door een hersenbloeding. Drie jaar later strandt ook nog eens haar huwelijk met Phil Bronstein. Er volgt een vechtscheiding, waarbij zij uiteindelijk het hoederecht over hun adoptiezoontje Roan verliest. Volgens de actrice werd daarbij haar rol in ‘Basic Instinct’ tegen haar gebruikt in de rechtszaal. “‘Wist je dat jouw moeder seksfilms maakt?’, vroeg de rechter aan mijn toen piepjonge zoon”, zegt Stone nu. Ze sprak er nooit eerder over omdat ze een geheimhoudingscontract had ondertekend en ook uit respect voor haar zoon.