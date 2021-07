“Weed smokkelen, crack roken op het vliegtuig... Ze kwam overal mee weg”: beste vriend onthult de geheimen van Amy Winehouse

“Ze geloofde niet in gezonde relaties, dat zei ze wel een miljoen keer. ‘Als het gezond is, dan is het geen liefde.’ Ze dacht dat ware liefde enkel kon ontstaan uit chaos, drama en waanzin. Amy zou voor iemand sterven." Dat schrijft Tyler James in het boek ‘My Amy. The Life We Shared.’ Hij leerde Amy Winehouse op school kennen toen ze amper 13 jaar oud waren en bleef tot haar dood op 27-jarige leeftijd aan haar zijde. “Vriendschap is niet het juiste woord om te omschrijven wat we hadden”, klinkt het. “Ik kan het alleen maar beschrijven als zielsverwanten: zij hield van mij en ik van haar. We waren als broer en zus, zonder bloedband, maar ook alsof ik haar vader was en zij m'n moeder. Iets diep in mij zei me dat ik voor haar moest zorgen. Alsof het mijn verantwoordelijkheid was."