Weduwe van David Bowie openhartig over hun liefdesleven: "Hij lokte me naar een verjaardagsfeest”

CelebritiesIman Abdulmajid (66), voormalig topmodel en weduwe van de Britse zanger David Bowie, heeft in een openhartig interview teruggeblikt op haar huwelijk met de zanger. “Hij was een echte gentleman, van de dag dat ik hem ontmoette tot de dag waarop hij stierf”, klinkt het. De zanger overleed in 2016 aan de gevolgen van kanker.

Iman en Bowie ontmoetten elkaar voor het eerst in 1990 op een show van de zanger.“ Toen hij naar het podium stapte, nam hij plots mijn hand vast en zei: ‘Ik hoop dat je een fantastische avond hebt’. En daarna lokte zijn fotograaf me mee naar een zogezegd verjaardagsfeestje. Er waren echter maar vier gasten, de fotograaf, zijn vriend en Bowie”, vertelt Iman in People.

Voor David Bowie was het liefde op het eerste gezicht, maar voor Iman kwam de liefde wat later. Twee jaar na hun eerste ontmoeting gaven de tortelduifjes elkaar hun ja-woord. Het werd een liefdesverhaal dat 26 jaar duurde. “Hij was mijn soulmate, het lot heeft ervoor gezorgd dat we elkaar ontmoetten. Het moest zo zijn, we waren echt onafscheidelijk.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm David en Iman © REUTERS

Keukenprinses

Ook bij Bowie ging de liefde door de maag, aldus Iman. “Bowie was een grote fan van mijn kookkunsten. Ik kook heel graag en ik heb vrij snel een recept onder de knie. Elke zaterdagochtend maakte ik een Engels ontbijt met spek en worst klaar. En zondagavond kookte ik met veel liefde gebraden kip met kruiden.”

David en Iman kregen één dochter samen en ook zij was grote fan van het eten. “Mijn man kon niet koken, maar hij en Alexandria zaten dikwijls bij me in de keuken. Dan zette hij muziek op en begonnen we spontaan te dansen.”

Normaal leven

Het koppel haalde ‘Lexi’ ook beurtelings op van school. “Haar vader stopte altijd voor een ijsje op weg naar huis”, herinnert Iman zich. Hoewel Bowie wereldberoemd was, duurde het vrij lang voor Alexandria echt besefte wie haar vader was. “Op een dag, toen Lexi zeven jaar oud was, zag ze een poster van haar vader. ‘Dat is papa,’ zei ze. ‘Maar waarom heet hij Bowie?’”

David Bowie stierf op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker. “Het gemis is er nog altijd, maar we koesteren onze herinneringen. Dat is het enige dat voor eeuwig zal bestaan”, besluit Iman.

LEES OOK: