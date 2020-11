Weduwe Sean Connery over zijn laatste momenten: “Op het einde kon hij zich niet meer uitdrukken”

CelebritiesVandaag rouwt de wereld om acteur Thomas Sean Connery, de enige echte James Bond, die zaterdag op 90-jarige leeftijd overleed op de Bahama’s. Tot het einde zat zijn vrouw Micheline Roquebrune naast hem, vertelde de weduwe (zelf 91) in een reactie aan de Mail on Sunday. “Hij is vredevol ingeslapen”, aldus Micheline. “Dat was zijn laatste wens: zachtjes wegglijden zonder gedoe.”

Connery was de laatste maanden erg ziek, onthult Micheline. Hij leed aan dementie. “Het was geen leven meer voor hem. Hij kon zich op het einde niet meer uitdrukken, de dementie had echt zijn tol geëist. Maar hij is tenminste in zijn slaap gestorven, en het was heel vredevol. Ik was de hele tijd bij hem en hij is zachtjes weggegleden. Dat is wat hij gewild had: vertrekken zonder enig gedoe.”

Micheline, een Frans-Marokkaanse kunstenares, was de tweede vrouw van Connery. De twee leerden elkaar in 1970 kennen op een golftoernooi en bleven uiteindelijk bijna 50 jaar samen. “Hij was fantastisch, een prachtig voorbeeld van een man. We hadden een geweldig leven samen, en ik weet dat het zonder hem heel moeilijk zal zijn. Maar het kon niet blijven duren, en hij is in vrede heengegaan.”

Misbruik

Connery werd wereldwijd bekend als de acteur die geheim agent James Bond portretteerde en voor veel fans was hij ook de enige ‘echte 007'. In de periode 1962-1983 speelde hij zevenmaal die rol - voor het eerst was hij te zien in ‘Dr. No’. De carrière van Connery omvatte maar liefst 5 decennia en tientallen films.

Op privévlak kende de acteur een bewogen start. In 1962 stapte hij in het huwelijksbootje met theateractrice Diane Cilento. De twee kregen een zoon Jason, maar hun relatie hield geen stand. Toen ze in 1973 de echtscheiding aanvroegen, smulden de tabloids van de breuk. De steracteur zou z’n ex namelijk misbruikt hebben. Hij ontkende alle aantijgingen, maar vertelde in een interview met Playboy wel eerder “dat er niets mis is met een vrouw te slaan, als er genoeg waarschuwingen geweest zijn”. Twee jaar later, in 1975, leerde Connery de kunstschilder Micheline Roquebrune kennen, en ze gaven elkaar al snel het ja-woord. De twee bleven tot het einde van z’n leven samen.

