Weduwe Playboy-baas Hugh Hefner klapt uit de biecht: "Hij werd doof door Viagra"

CelebritiesPlayboy-baas Hugh Hefner slikte in de laatste jaren voor zijn dood zoveel Viagra dat hij er doof van werd. Dat zegt zijn weduwe Crystal Hefner in gesprek met de ‘Daily Mail’. “Hij zei gek genoeg altijd dat hij liever doof was dan dat hij nooit meer seks kon hebben.”

Haar eerste nacht met Hefner was er niet een om in te lijsten, vertelt de inmiddels 37-jarige Crystal ook. Volgens haar was het “gewoontjes”. “Het was zeker niet alles wat je vooraf zou willen of zou denken over hoe een nacht verloopt.”

Hefner, die in 2017 op 91-jarige leeftijd overleed, had ook strikte huisregels als hij thuis was. Er was een avondklok die om 18.00 uur inging zodat ze samen kippensoep konden eten en daarna keken ze zijn favoriete films. Ook werd er groepsseks van Crystal verwacht, iets waar Hefner om bekend stond.

Gênant

Dat laatste vond Crystal vaak “gênant”, stelt ze nu. “Ik weet niet hoeveel mensen er tegelijk in onze slaapkamer waren, maar het waren er veel. We hadden vaak zoiets van: ‘oh, nu is het jouw beurt’. Niemand wilde er echt bij zijn.” Volgens Crystal dacht Hefner op die avonden dat hij nog in zijn veertiger jaren was.

Crystal was de derde vrouw van de ruim zestig jaar oudere Hefner.

