‘Wednesday’-acteur reageert op beschuldigingen omtrent seksueel misbruik: “Ik heb deze persoon nog nooit ontmoet”

Celebrities Harry Styles rennend op Vans gespot in Amsterdam: voor z'n plezier of op de vlucht van opdringeri­ge fans en paparazzi?

De Britse zanger Harry Styles is sinds zondag in Nederland voor zijn ‘Love On Tour’-wereldtournee. De popster staat in totaal drie keer in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. En wat is er leuker dan even de Amsterdamse grachten te gaan bewonderen tussen zijn concerten door?