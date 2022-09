“We zijn al vijf uur aan het wachten”: fans wachten Harry Styles op voor première 'Don't Worry Darling’

Celebrities “Ik ben verslaafd aan porno en het verwoestte mijn familie”: Kanye ‘Yé’ West laat zich weer gaan op sociale media

Het zit Kanye West (45), tegenwoordig Ye, hoog. En dat steekt de rapper niet onder stoelen of banken. Op sociale media nam West geen blad voor de mond en hing hij zijn ex-schoonfamilie, in het bijzonder Kris, aan de online schandpaal. Hij wil méér zeggenschap over zijn kinderen met Kim en heeft daar alles voor over. “Ik zal niet stoppen totdat ik mijn zin krijg, ongeacht welke juridische stappen ik moet ondernemen.”

