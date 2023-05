“We verliezen een icoon”: collega's en fans reageren op het overlijden van Tina Turner

“Ik ben zo droef door het overlijden van mijn prachtige vriendin Tina Turner. Ze was een enorm getalenteerde artieste en zangeres. Ze was inspirerend, warm, grappig en gul. Ze heeft me heel veel geholpen toen ik jong was en ik zal haar nooit vergeten”, klinkt het bij de 79-jarige Mick Jagger op Instagram.

Bryan Adams bedankt Turner dan weer “om een inspiratiebron te zijn voor miljoenen mensen wereldwijd door ons je verhaal te vertellen en ons je prachtige stem te schenken”. De Canadees zegt verder dankbaar te zijn de tijd die ze samen hebben doorgebracht “op tournee, in de studio en als vrienden”.

“Geschokt. Bedroefd. Ik betuig mijn medeleven aan Tina Turner haar familie en haar naasten”, schrijft soulzangers Dianna Ross op Twitter, samen met een foto van haar en Turner. ‘I will survive’-zangeres Gloria Gaynor noemt Turner dan weer “een iconische vrouw die de weg vrijmaakte voor zoveel vrouwen in de rockmuziek, zwart en wit”.

“Rust in vrede en kracht. De Koningin, de legende, het icoon. Er zal nooit een ander zijn. Ik koester mijn tijden met jou”, aldus topmodel Naomi Campbell in een reactie op de Instagrampost van het management van Turner. Elton John betreurt dan weer “dat de wereld een van zijn meest opwindende artiesten is verloren”. “Een totale legende op plaat en op het podium. Ze was onaantastbaar”, klinkt het.

Ook Brian Wilson, oprichter van The Beach Boys, schaart Turner onder de allergrootste artiesten ooit. “Ik hield van Tina en van haar stem en energie”, zei hij onder meer. En: ‘River Deep, Mountain High’ zal altijd een van mijn favoriete nummers blijven”.

De Vlaamse muziekkenner Jean Blaute reageert op Twitter aangeslagen op het nieuws. “Lieve dame, unieke performer, meer dan een icoon. Geen woorden voor”, aldus Blaute. Bart Peeters, die Tina Turner twee keer mocht interviewen, herinnert zich Turner als een “vriendelijke vrouw” en prijst haar vocale kwaliteiten. “Als je haar muziek opzoekt, moet je de live versies opzoeken. Daar kan geen enkele Beyoncé tegenop. Beyoncé is nu misschien de queen, maar de vorige queen was nog straffer”, aldus Peeters aan ‘VRT NWS’.

“Geef een feestje in de hemel”, schrijft zangeres Natalia op haar Instagrampagina. “Je zal ons nooit helemaal verlaten. Ik krijg nooit genoeg van jou. Rust in kracht, lieve leeuwin Tina.”

“God krijgt vandaag een engel! Rust zacht”, reageert Oscar-winnares Viola Davis, onder meer bekend van ‘How to get away with murder’. “Ons eerste symbool van uitmuntendheid en ongebreideld bezit van seksualiteit. Jij was mijn jeugd, we zullen je koesteren.”

Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA rouwt om het overlijden van de legende. “Simply the best. Muzieklegende Tina Turner schitterde op het podium en in miljoenen harten als de Queen of Rock ‘n’ Roll. Haar nalatenschap zal voor altijd tussen de sterren voortleven”, klinkt het op Twitter.

In een eerste reactie op de dood van zangeres Tina Turner, noemt de Amerikaanse regering haar overlijden een enorm verlies. “Dat is ongelooflijk triest nieuws. Tina Turner was een icoon, een muziekicoon”, aldus woordvoerster. Ze zei verder dat ze een grote fan van de zangeres was. “Het is een enorm verlies, een enorm verlies voor de gemeenschappen die van haar hielden, zeker voor de muziekindustrie.”

Ook president Biden besteedde in een tweet aandacht aan het overlijden van Turner, die hij een 'once in a generation’-talent noemde, die de Amerikaanse muziek voor altijd heeft veranderd.

Ook de Amerikaanse oud-president Barack Obama reageerde op het overlijden van Turner. “Ze was rauw, niet te stoppen. Ze was krachtig. En ze was onbevreesd zichzelf - terwijl ze haar waarheid zong en vertelde, door vreugde en verdriet heen.”

