We spreken de achternaam van Lindsay Lohan al ons hele leven verkeerd uit

Celebrities Technische problemen en een lookalike van Kim Kardashian: luisterses­sie Kanye beroert de gemoederen

Kanye ‘Ye’ West heeft dinsdagavond in Miami een luistersessie gegeven van zijn nieuw album ‘Donda 2'. Het album is nog niet uit, maar het wordt wel duidelijk waar het grotendeels over zal gaan: zijn ex-vrouw Kim Kardashian (41). Tijdens het evenement liet de rapper een stuk horen van de monoloog die Kardashian gaf tijdens ‘Saturday Night Live’. Daarin vertelt ze dat ze is “getrouwd met de beste rapper ooit”. De luistersessie verliep verder vlekkeloos, totdat zijn microfoon het liet afweten en West hem dan maar weggooide.

15:31