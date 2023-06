"We nemen dit zeer ernstig", reageert Rammstein op beschuldigingen tegen zanger Lindemann

Celebrities Amber Heard reageert voor het eerst op haar exit uit Hollywood: “Ik heb nog films op de planning staan”

Amber Heard (37) mag dan wel verhuisd zijn naar Spanje, maar dat wil niet zeggen dat de Amerikaanse actrice ook effectief van plan is om haar filmcarrière achter zich te laten. In een interview met een Spaanse journalist liet de ex van Johnny Depp weten dat ze nog enkele projecten op de planning heeft staan.