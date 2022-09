“We kunnen beter dan dit”: ex van Leonardo DiCaprio is het niet eens met de verhalen over zijn liefdesleven

In een essay in het Amerikaanse tijdschrift ‘People’ legt Zang nu uit dat ze niet gelooft dat Camila plots “te oud” geworden is voor de acteur. Al kan ze naar eigen zeggen wel lachen met de vele memes die intussen ontstaan zijn. “Alsjeblieft. We kunnen beter dan dit.” Ze vervolgt: “Wat voor signaal is dit naar jonge mensen toe?”

Voorliefde voor jongere vrouwen

Zang had in de jaren 90 vier jaar lang een relatie met Leonardo DiCaprio. Na de 25ste verjaardag van het model kwam er echter wederom een einde aan de relatie. Volgens Kristen zelf waren ze gewoon geen goede match meer. “Ik moest uitzoeken wie ik was en wat ik wou in het leven.” Het 48-jarige model had het verder ook nog over de stukgelopen romance tussen Leonardo en Camila. “Wie weet wat er gebeurd is. Misschien gaf zij heel veel om hem, maar was hij klaar voor een volgend hoofdstuk. Misschien is het tijdelijk. Of misschien zijn het onze zaken niet.”