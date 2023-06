Wat zou Taylor Swift hiervan denken? Matty Healy kust een van zijn beveiligingsagenten tijdens concert

Celebrities BINNENKIJ­KER. Drake verkoopt z'n landgoed met 22 badkamers voor 81 miljoen: “Interieur is onder handen genomen door Belg”

Een miljardair zoals zijn ex-lief Rihanna (35) is hij nog niet, maar rapper Drake (36) is met een fortuin van 240 miljoen euro ook niet bepaald een armoedzaaier. En het ziet ernaar uit dat dat - dankzij de verkoop van zijn kapitale landgoed in Beverly Hills - nog wat meer gaat worden. Mocht u ergens 81 miljoen euro liggen hebben, ‘Dag Allemaal’ laat u zien wat u daarvoor in de plaats krijgt.