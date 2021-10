Wat is er met het gezicht van Tom Cruise gebeurd?

De beelden die tijdens de wedstrijd werden gemaakt, gingen al snel een eigen online leven leiden. Tientallen foto’s werden van de acteur werden gedeeld op Twitter, waar de geruchtenmolen al snel op volle toeren begon te draaien. “Wat is er met Tom Cruise gebeurd? Ik herken nauwelijks”, vroeg iemand zich af. Of ook: “Wat heb jij met je prachtige gezicht gedaan? Stop met het op te vullen” en “Hij lijkt wel één of ander knaagdier.”

Medische aandoening?

Of er écht iets aan de hand is, of het misschien gaat over voorbereidingen voor een nieuwe rol, blijft voorlopig een vraagteken. Tom Cruise heeft nog niet gereageerd op de beelden, al is het hoe dan ook niet de eerste keer dat hij opzien baart met zijn ‘onherkenbare’ looks: ook toen hij in 2016 bij de Bafta Awards verscheen was er veel commotie om zijn ‘strakke’ gezicht, wat de geruchten over een botoxbehandeling deed aanwakkeren.