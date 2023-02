"Wat een vreselijke vader”: video van kinderen Gerard Piqué en Shakira beroert gemoederen in Spanje

Celebrities “Misschien vermoord ik hem wel”: haalt Shakira weer uit naar Piqué?

Shakira (45) lijkt nog steeds niet over de breuk te zijn met haar ex Gerard Piqué (35). De twee gingen in 2022 uit elkaar na een relatie van elf jaar nadat ze Piqué zou betrapt hebben op overspel. Nadat ze onlangs het wraaklied ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53' als single uitbracht, haalt ze opnieuw uit naar de voetballer op haar sociale media. Op Instagram en TikTok post de zangeres een video waarin ze de keuken dweilt (inclusief het tapijt) en ze ‘Kill Bill’ van SZA zingt met de tekst: “I might kill my ex”.