Was Michael Jackson paranoïde? Zoon Prince doet verrassende onthulling

Top-dj Calvin Harris stapt in huwelijks­boot­je met geliefde Vick Hope

De Schotse dj Calvin Harris (39), die hits scoorde met ‘One Kiss’ en ‘This is all you came for’, is getrouwd. De internationale ster stapte afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje met zijn vriendin, Britse radio-dj Vick Hope (33). Dat meldt ‘The Sun’.